Beyoncé desata la polémica con el single de su quinto álbum: ‘Bow Down / I Been On'

UNA CANCIÓN CUANTO MENOS PECULIAR…

Llevábamos tiempo esperando el quinto disco de Beyoncé y por fin está aquí. Sin embargo, el single de lanzamiento, ‘Bow Down / I Been On’ no ha contado, ni mucho menos con el apoyo del público. Voces de niñas en un principio sobre bases eléctricas, sonidos de ultratumba… Un popurrí de lo más ‘peculiar’ que ilustra con una foto suya de pequeña, rodeada de toooooodos y cada uno de los trofeos que tenía por aquel entonces… ¿Qué pretendes con todo esto, Beyoncé?