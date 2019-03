Beyoncé se convierte en mamá y en mosca en la misma semana...

Una rara mosca australiana fue bautizada en honor a la diva del pop Beyoncé por las coincidencias en el color dorado entre el insecto y el atuendo de la cantante en el vídeo Bootylicious, informaron hoy fuentes científicas. La parte inferior del abdomen de la mosca Scaptia (Plinthina) beyonceae, que habita el norte del estado australiano de Queensland, es dorado, el mismo color que tiene Beyoncé cerca de sus caderas cuando grabó en 2001 el tema Bootylicious con Destiny's Child, antes de iniciar su carrera en solitario.

Este color brillante hace que este raro insecto se convierta en 'la diva de las moscas de todos los tiempos', dijo Bryan Lessard, entomólogo de la Organización para la Investigación Industrial y Científica de la Mancomunidad de Australia (CSIRO). El científico también explicó que el bautizar así a esta mosca le da la oportunidad de demostrar "el lado divertido de la taxonomía", según un comunicado de CSIRO difundido hoy.

La mosca fue recolectada en una zona del oeste de Cairns, en el noreste australiano, en 1981, el mismo año en el que nació Beyoncé. La mayoría de las moscas de la especie Scaptia han sido descritas anteriormente, pero cinco nuevas especies del subgrupo plinthina, a la que pertenece la beyonceae, se habían guardado en colecciones australianas desde la década de los sesenta.

Estas moscas, que beben el néctar de plantas como los eucaliptos, son muchas veces consideradas como una peste, pero en realidad son "muy importantes para la polinización de las plantas", indicó Lessard. La organización investigadora explicó que están tratando de contactar con Beyoncé, aunque aún no ha recibido una respuesta. No es la primera vez que un insecto ha sido bautizado en honor a un artista, ya que una araña recibe el nombre del cantautor Neil Young, un escarabajo del pionero del rock Roy Orbison y otros animales extintos del grupo punk The Ramones, recordó la emisora local ABC.