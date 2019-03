Beyoncé no concede entrevistas desde hace más de un año

Beyoncé se ha convertido en elegida para protagonizar la portada del número de septiembre de la edición estadounidense de la revista Vogue, conocida como "la Biblia de la moda". El exclusivo contenido visual que caracteriza este número siempre aparece acompañado por un extenso perfil del personaje y una extensa entrevista.

Así lo ha hecho durante años el medio dirigido por Anna Wintour, que por primera vez en la historia ha tenido que prescindir de la entrevista por expreso deseo de la cantante. Así lo ha confirmado Margo Jefferson, la periodista encargada de escribir el artículo que acompaña a la sesión de fotos de Mario Testino.

Según ha confesado a The New York Times, el hecho de que por primera vez se plantease este fundamental reportaje como un artículo de opinión le extrañó mucho y decidió investigarlo. A pesar de que la diva pop no se pierde ningún evento, Jefferson ha descubierto que no cruza palabra con un periodista desde el lanzamiento de su último álbum a mediados de 2013.

"¿Por qué Beyoncé ha dejado de conceder entrevistas?", es la incógnita de la que ha partido la revista para intentar responder a la incógnita de su silencio. "Seguramente ella estudió qué tan efectivas fueron sus entrevistas hasta ahora. Puede que haya decidido que no contribuyeron tanto a la imagen que pretender dar como lo hacen otras cosas. Es una decisión perfectamente razonable", ha concluido Margo después de hablar con personas cercanas a la artista sobre el asunto.

La cantante siempre ha sido muy celosa de su intimidad y del control absoluto de su imagen. Y es que, a pesar de ser una gran aficionada a compartir detalles de su vida a través de las redes sociales, cada publicación está cuidadosamente estudiada. Este control obsesivo de su imagen responde, tal y como ella dijo en una de sus últimas entrevistas, a que "soy más poderosa de lo que mi mente puede llegar a digerir o entender".