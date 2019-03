Beyoncé y Britney Spears protagonizan una lucha de titanes en los MTV Video Music Awards 2016

Britney Spears y Beyoncé casi se tiran de los pelos en el backstage de los MTV VMAs de este año. Las dos artistas se jugaban mucho en el escenario, aunque quizá más Britney, quien llevaba más de 10 años sin pisarlo.

El ego de las divas del pop estuvo enfrentado desde un primer momento. Brit se enteró de que iba a actuar detrás de la intérprete de 'Single ladies', algo que le sentó a cuerno quemado.

"Al equipo de Britney lo trataron como si fueran de segunda y eso le molestó un montón. Cuando Spears se apuntó a esto, le dijeron que iba a ser cabeza de cartel, y el hecho de tener que ir detrás de Beyoncé le fastidió una barbaridad", informó una fuente cercana a la cantante.

Y si lo sumamos a que después de la actuación la que se coronó como la 'Reina del Pop' fue la mismísima Knowles, no nos queremos imaginar cómo tiene que estar ahora la cantante de 'Baby One More Time'. ¡Que por cierto! Se grabó un vídeo con Kim Kardashian que minutos más tarde publicó en su perfil de Instagram.