Beyoncé, Alicia Keys, Rihanna, Pharrell Williams y Bono denuncian en un vídeo “la injusticia racial” en Estados Unidos

Beyoncé, Alicia Keys, Rihanna, Pharrell Williams o Bono son solo algunos de los 23 artistas que se han unido para denunciar la "injusticia racial" que sufre Estados Unidos, y es que muchos son los casos en los que algún afroamericano ha perdido la vida realizando simplemente alguna acción cotidiana. Concretamente 518 personas han muerto en Estados Unidos a manos de la policía en lo que va de año, según el recuento del diario The Washington Post.

Así, estos famosos han grabado un vídeo en blanco y negro a través de la campaña #23Ways donde narran "23 acciones cotidianas castigadas con la muerte si eres negro en Estados Unidos". Todos los casos que se relatan es una de las formas en las que ha muerto un afroamericano a manos de la policía.

"Conduciendo el coche de tu novia con un niño en la parte de atrás", dice Beyoncé en referencia a la muerte de Philando Castile en Minnesota, la semana pasada. El otro caso reciente, el de Alton Sterling en Luisiana, lo presenta la actriz Taraji P Henson con las palabras "vendiendo CDs fuera de un supermercado". Estos dos últimos fallecimientos han reavivado el debate sobre el racismo en el sistema judicial y la brutalidad policial en EE UU.

"Cuando entramos en la recta final de la presidencia de Obama, es el momento de reconocer las desigualdades que nuestros compatriotas estadounidenses han sufrido a lo largo de nuestra historia y de corregirlo", se lee en el comunicado de la campaña organizada por el movimiento We Are Here (Estamos aquí).

Con esto se pretende recaudar 150.000 millones de dólares para inversiones en comunidades pobres a lo largo de 10 años, que darían acceso a una educación y sanidad igualitaria, alojamientos de calidad, formación y trabajo y una reforma del sistema de justicia criminal.