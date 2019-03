Bette Midler critica a Ariana Grande: "Confía en tu talento antes que comportarte como una puta"

Ariana Grande no para de recibir críticas, y es que si hace meses era la actriz Mayim Bialik quien criticaba a la cantante por el provocativo cartel promocional de su nuevo disco 'My Everything', ahora, es la veterana actriz, Bette Midler, quien habla del comportamiento de Ariana.

Bette Midler ha concedido una entrevista para The Telegraph donde ha dedicado unas duras palabras para la estrella juvenil. Durante la entrevista, Bette se despachó sin censura sobre la cantante: "Siempre es sorprendente ver a alguien como Ariana Grande con esa voz aguda, una voz muy sana, deslizándose alrededor en un sofá mirando de esa forma ridícula".

Y es que Bette no entiende por qué Ariana promociona antes su sensualidad que su magnífica voz: "Confía en tu talento antes que comportarte como una puta para salir adelante". Unas palabras que no sabemos si Ariana tendrá en cuenta porque ella si tiene que pedir consejo sabe a quién pedírselo… ¡A Miley Cyrus!