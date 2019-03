El beso más esperado de Ariana Grande y Pete Davidson en los MTV VMAs 2018

Ariana Grande y Pete Davidson provocaron un bombazo de noticia desde que confirmaron su relación en las redes sociales.

Una pareja que el término 'exprés' lo lleva muy asimilado porque tan solo quince días después de aceptar su relación ante los medios, decidieron hacer oficial su futuro compromiso.

Tan emocionados con la noticia que los tortolitos han querido derrochar su amor frente a todos en los MTV Music Awards, donde la cantante y el humorista posaron por primera vez como pareja dándose un beso frente a todos los flashes de la alfombra rosa.

Ariana Grande y Pete Davidson en la alfombra roja de los MTV Awards 2018 | Gtres

La pareja ha demostrado que su relación va viento popa porque al momento de la estrella presentar 'God is Woman' y de recoger su galardón por mejor vídeo Pop con su tema 'No Tears Left To Cry', Pete ha estado a su lado para aplaudirle y felicitarle con mucha energía.