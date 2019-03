El beso de Marc Anthony y Jennifer Lopez en la gala de los Grammy Latino 2016

Anoche la gala de los Grammy Latino 2016 vivió momentos tan emocionante como el protagonizado por Jennifer Lopez y Marc Anthony.

La artista fue la encargada de entregar a su exmarido el galardón a ‘Persona del Año’. JLo dio un sentido discurso antes de darle su premio, ensalzando todas las virtudes personales y profesionales de Marc.

Y es que el puertorriqueño ha sido el gran homenajeado de esta edición, puesto que el día anterior, previo a la gran gala, el certamen le organizó un gran homenaje en una súper fiesta que calentó motores de cara a la noche de los Grammy Latino.

En una velada inolvidable, Marc interpretó temas suyos tan conocidos como ‘I need to know’, ‘Tu amor me hace bien’ o ‘Vivir mi vida’. Pero, sin duda alguna, el momento álgido de la noche llegó cuando JLo y Marc interpretaron el tema ‘Olvídame y pega la vuelta’ de Pimpinela, que acabó con un beso tras ser aclamados por el público.

Un momentazo que deja más claro aún lo muy bien que esta expareja se lleva. ¿Qué pensará de este beso la mujer de Marc, Shannon de Lima?