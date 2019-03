Bella Hadid y The Weeknd, pillados besándose en el Festival de Cannes

Aunque Bella Hadid negó rotundamente los rumores sobre una nueva oportunidad con The Weeknd, unas fotografías durante una fiesta en el Festival de Cannes no dejan lugar a dudas. Bella y The Weeknd han vuelto.

The Weeknd y Bella Hadid, muy acaramelados | Gtres

Los rumores sobre la reconciliación de la pareja surgieron durante el Festival de Coachella cuando varias fuentes aseguraron haber visto al cantante y a Bella dándose un beso sin esconderse en ningún momento. Ahora, varias semanas después, han salido unas fotos a la luz en las que se puede ver a la pareja en un momento de pasión.

Ambos se encontraban en la fiesta de que Alexander Wang y Magnun organizaron en el festival de la ciudad francesa. Según testigos en declaraciones al medio británico, The Weekend entró a la fiesta y saludó con un beso a la modelo. Poco después los dos abandonaron juntos el local rumbo a un destino desconocido.