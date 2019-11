LA MODELO NO OLVIDA QUE ESTUVO CON THE WEEKND

Bella Hadid todavía no ha olvidado que cuando ella estuvo saliendo con The Weeknd en los primeros tiempos, este la dejó para estar con Selena Gomez. Una vez que su romance finalizó, el cantante volvió a sus brazos y, con sus altibajos, siguen manteniendo su historia de amor. Ahora ha habido un detalle que ha dejado claro que la modelo no olvida…