Belinda la lía en Twitter al publicar una imagen simulando un accidente y después pide disculpas

Belinda cumple 24 años a punto de arrancar con su nueva gira, ‘Catarsis’. Un acontecimiento que ya arrastra su polémica después de que la cantante publicara hace unos días en su Twitter una imagen en la que podemos verla ensangrentada y magullada. Además, junto a la foto la mexicana escribía: “He pasado el peor accidente pero estoy viva, gracias vida”.

Este tuit provocó un gran revuelo entre sus fans que se llevaron un gran susto, que pasó posteriormente a indignación cuando se enteraron de que se trataba de un simulacro de accidente después de que Belinda escribiera: “Esta foto es parte de la catarsis que van a ver el 16 de agosto en el auditorio nacional! Los espero a todos!”.

Tal fue la polémica que se generó, que la chica ha pedido perdón por el malentendido: “Belifans, ustedes son lo más importante para mí, no lo olviden ya que hacen feliz todos los días. Jamás he tenido la intención de lastimarlos ni de hacerlos daños, de verdad. Los amo y espero que me comprendan”, tuiteó en su cuenta personal.

Sea como sea, Belinda está de celebración y seguro que todo acaba recordado como una anécdota, sobre todo en un día tan especial… ¡Feliz cumpleaños!