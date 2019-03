Belinda confiesa el momento de su vida en el que pensó en suicidarse

Belinda se ha sumado a la lista de celebrities que han contado su drama juvenil: el bullying. La cantante ha confesado la pesadilla por la que pasó entre los 9 y los 17 años.

Así lo ha revelado en el programa ‘El Minuto que Cambió Mi Vida’, donde contó que la situación surgió a raíz de los personajes que hacía en sus telenovelas e incluso de las canciones que cantaba, como ‘El baile del sapito’: “Como veían que me afectaba mucho, pues se aprovechaban”.

Incluso algunas chicas la llegaron a amenazar con quemarle la cara con ácido en la escuela, de ahí que acabara escribiendo canciones como ‘Be free’. De hecho, en el colegio llegó a defender a algunas compañeras que eran víctimas de bullying, por lo que era ella la que acaba expulsada.

“En algún momento sí que lo he pensado. Cuando era más chiquita decía ‘no, ya no quiero estar aquí, estoy muy triste, no encuentro ninguna motivación’. Y siempre pasa algo que me hace cambiar de parecer y disfrutar y ver las cosas bonitas. Es muy difícil de repente ver las cosas positivas. Siempre tenemos presente la tendencia a ver las cosas negativas de la vida y eso no puede ser”, aseguraba la artista.