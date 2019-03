‘Beliebers’ y ‘Directioners’ entran en una auténtica guerra de fans por sus ídolos

Los fans de Justin Bieber y los seguidores de One Direction han entrado en guerra. El premio MTV al mejor video ha desatado una auténtica batalla campal. Las 'beliebers' y las 'directioners' están enfrentadas y defienden a sus ídolos hasta el final.

Twitter se ha llenado de hastags con sus nombres y ya han colapsado las listas de trending topics mundiales. Justin está nominado por su vídeo de 'Boyfriend' y One Direction con 'What Makes You Beautiful'.

Por el momento, la diferencia de votos es escasa y todavía no está nada decidido. La gala tendrá lugar el próximo seis de septiembre y solo puede llevárselo uno, ¿quién lo conseguirá?