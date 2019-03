'Beliebers' y 'Directioners' se declaran la guerra en Twitter

Aunque parecía imposible, el grupo de One Direction ha destronado a Justin Bieber en el mercado de Estados Unidos porque han sabido trabajar de manera dura para conquistar a medio mundo, según ha publicado la empresa ‘Billboard’. Lo de medio mundo es literalmente cierto porque sus miles de fans y seguidores defienden a capa y espada este nuevo ranking que lidera la banda británica. Ellos son conocidos como los ‘Directioners’. En el otro lado están la otra mitad, los ‘Beliebers’, seguidores bautizados bajo este nombre en honor a Justin y que no han sabido encajar el cambio de posiciones.

Esto no ha hecho más que desatar una lucha entre ambos equipos donde Twitter se ha convertido en el campo de batalla. Los que cantan cada letra de las canciones de los intérpretes de ‘One thing’ y en el frente opuestos los que no cesan de gritar la letra de la nueva canción que Bieber ha lanzado para recuperar el camino perdido, ‘Boyfriend’. La verdad que entre ambos artistas la amistad va ‘in crescendo’, ya que incluso se rumorea que el grupo y el novio de Selena Gómez se subirán juntos al escenario ante una posible colaboración. Cosa que al parecer, los fans no están dispuestos a consentir...

Desde comentarios y fotos a ‘hashtags’ que han resultado ser ‘trending topics’ ofensivos para sus oponentes. Una lucha diaria que se abrió en Twitter desde que los chicos ingleses han conquistado América. Por el momento son los ‘Beliebers’ los que van ganando la batalla en la red social con ‘#Justin Is Our Sexy Idol’.

Habrán ganado una batalla pero la sensación en todo Twitter es que la ‘guerra’ aún no está terminada… ¿Qué réplica tomarán los ‘Directioners’ al respecto?