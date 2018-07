Barei confiesa que ha estado a punto de tirar la toalla antes de ir a Eurovisión

El próximo sábado 14 de mayo tendrá lugar la 64 edición del Festival de Eurovisión en Estocolmo. A pocos días de celebrar el gran festín de la música son muchas las noticias que ocupan las portadas. Y es que si recientemente Justin Timberlake se hacía viral después de anunciar que presentaría su nuevo trabajo con una actuación que ofrecería durante la gala (primera vez en la historia de Eurovisión que un cantante ajeno a la competición actúa en directo), ahora Lecturas anuncia que Barei ha estado a punto de tirar la toalla.

La cantante ha revelado a la revista que ha vivido su propio 'Eurodrama': "Ha habido momentos en los que he querido tirar la toalla, en los que me dije 'Esto me supera, Barei está pudiendo con Bárbara (su nombre real) y ¿para qué?, ¿por qué tanto esfuerzo'".

Aunque también confiesa que si tiene que hacer un balance este sale positivo ya que como confiesa "el noventa y nueve por ciento de todo lo que ha pasado ha sido positivo".

¿Crees que Barei conseguirá una buena posición en la clasificación?