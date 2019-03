Al Bano ha tenido que ser operado tras sufrir dos infartos

El cantante fue operado durante la noche de hoy después de que en la tarde de ayer sufriera dos ataques cardíacos muy fuertes en un intervalo de dos horas, cuando se encontraba realizando las pruebas para el concierto de Navidad en el Auditorio Conciliazione de Roma, cercano a la Plaza de San Pedro del Vaticano.

Al Bano explicó que se sometió a una intervención quirúrgica que duró tres horas y en este tiempo estuvo en semisedación, por lo que pudo escuchar "todo lo que decían" los médicos. "Me he operado durante la noche. Tres horas de intervención, en semisedación. Escuchaba todo lo que decían y me he tenido que morder la lengua: quería hacer bromas, pero después pensé que quizá era mejor no distraerlos", confesó.

Al Bano aseguró que se encuentra "bien" y confió en permanecer en el hospital solo "un par de días" más porque -dijo- tiene "cosas que hacer".