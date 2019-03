La banda de los años 90, Hanson, vuelve con su nuevo álbum 'Wintery Mix'

La nostalgia nos ha invadido tras conocer la noticia del regreso a la música del grupo Hanson. La banda juvenil compuesta por estos tres hermanos de melena larga rubia nos cautivaron en los años 90 con canciones tan recordadas como MMMbop o I Will Come to You.

Así, coincidiendo con el 25 aniversario de su llegada a esta industria el grupo ha decidido que era el momento de hacer algo grande y bonito para todos sus seguidores. Por ello, Hanson está grabando un nuevo disco de temática navideña llamado 'Wintery Mix' que está previsto que salga a la venta en el 2017.

"Ya hemos recortado la lista de pistas potenciales hasta 20 canciones (cuando se incluyen canciones originales) y todavía tenemos un montón de decisiones difíciles de hacer, pero todo valdrá la pena cuando con Wintery Mix ", decían en sus redes donde poco a poco han ido publicando píldoras sobre su regreso.