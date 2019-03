J Balvin relata el terrible accidente de avión que sufrió

J Balvin ha decidido compartir con todos una terrible experiencia que marcó su vida. El pasado mes de agosto, el cantante sufrió un accidente de avión en La Bahamas, y a pesar de que ni él ni sus acompañantes les ocurrió nada, esta experiencia marcó un antes y un después en su vida.

Así lo relataba en la entrevista que concedió a Lewis Howes para 'The School Of Greatness': "Hace seis meses tuve un accidente de avión. Fuimos los únicos supervivientes de todos los accidentes de avión que han pasado allí. Fue en las Bahamas. Éramos seis personas, los seis sobrevivimos sin un rasguño. Cuando salimos del avión, todo estaba incendiado, nosotros estábamos vivos y pensé: '¿Por qué?'. Cuando hablé con la gente, con las autoridades, me dijeron: 'Eres muy afortunado, en todos los accidentes de avión que ha habido allí, todo el mundo ha muerto'. No creo en las coincidencias".