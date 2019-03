J Balvin se parte un diente y las redes sociales se solidarizan con él

J Balvin ha revolucionado las redes sociales con una insólita foto suya donde sale con un diente roto. El cantante estaba en el gimnasio cuando tuvo un percance acabó con un paleto partido.

Balvin quiso ver el lado positivo y no dudo en reírse el mismo de la situación por lo que además de poner la imagen de él con el diente roto comentó: "Me quebré un diente jajajajaja las cosas que me pasan, Siempre sexy. Lo negativo se pasa a positivo".

Tras comprobar el gran sentido del humor del artista sus seguidores en Instagram se solidarizaron con él y no dudaron en colgar fotos de ellos mismo emulando que también tenían un diente roto junto al hashtag #solidaridadconjbalvin. ¡Qué monos sus fans!