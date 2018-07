La bailarina de Justin Bieber, Xenia Deli, vive una lujosa luna de miel en Malasia

Con el magnate egipcio Ossama Fathi Rabah Al-Shari

Conocida por protagonizar el videoclip 'What do you mean?' de Justin Bieber, Xenia Deli vivió una boda de ensueño junto al magnate egipcio Ossama Fathi Rabah Al-Shari. Al fastuoso enlace le está acompañando una luna de miel a la misma altura por la isla Gaya en Malasia. El sueño de casarse como una princesa se le está cumpliendo a la modelo aunque su príncipe sea casi 40 años mayor que ella.