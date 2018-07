Azealia Banks insulta de manera racista y obscena a Zayn Malik

Twitter ha sido el mejor aliado de Azelia Banks para insultar a Zayn Malik. La rapera publicó una imagen en su perfil de Twitter del videoclip del artista, 'Like I would' alegando que era una copia de uno de los suyos. El cantante no tardó en responder con las siguientes palabras: "No importa…ya sé por donde vas. Mi @ es demasiado buena para ti". Este comentario desató la ira de la rapera, que no es muy díficil de hacer, y se enzarzó en una serie de insultos rascistas y obscenos.

Banks comenzó llamando a Zayn ser un "quiero y no puedo de Justin Bieber". Pero la cosa no se quedó ahí, la rapera continuó diciendo que Malik en One Direction solo servía para cubrir el hueco de la raza negra ya que el resto eran blancos. La artista decidió dar un paso más y meter a Gigi Hadid en la pelea: "Sigue chupándoselo a tu joven Rapunzel, peludo cabrón con olor a curry". Mientras que la madre del cantante tampoco se libró de la mofa de la rapera: "Eso no cambia el hecho de que tu madre es una sucia refugiada a la que no le van a dar asilo".

Malik intentó responder con mucha elegancia a las lindeces que le ha soltado Azealia y escribió un tuit con las siguientes palabras: "No vengas a Londres a menos que quieras volver a los Estados Unidos”. A la artista le ha salido cara la jugada y su mala lengua ya que un festival londinense ha decidido no contar con el talento de la cantante y mandado el siguiente comunicado: "Hemos decidido cancelar la actuación de Azealia Banks como cabeza de Rinse Born & Bred. Rinse Born & Bred es una celebración de la cultura rave y ha sido creada para todo el mundo. Celebramos la inclusión y la igualdad".