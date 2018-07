Azealia Banks se defiende de las críticas sobre su blanqueamiento de piel

Azealia Banks una vez más tiene que alzar la voz, pero esta vez, para defenderse de las críticas que le han caído por haber admitido que ha comenzado un tratamiento para blanquear su piel. Aunque ella considera que es igual que retocarse cualquier parte de su cuerpo o utilizar extensiones de pelo, los usuarios de Facebook no piensan lo mismo.

Muchos de sus detractores consideran que la artista, fiel defensora de su raza, está atentando contra la identidad que define a los afroamericanos, el color de piel. Después del revuelo causado, Azealia ha emitido un comunicado a través de su perfil de Facebook para defenderse de los comentarios negativos.

"No creo que sea importante seguir discutiendo acerca de la importancia cultural del blanqueamiento de piel, porque al igual que el hecho de que los afroamericanos están en este mundo, esto también lo puedes asimilar. Me siento incomprendida. Siento que he hecho una gran contribución tanto a la música como al clima de opinión nacional para ahora ser empujada a una esquina, castigada, mientras veo que mis ideas y mi visión son parafraseadas y reutilizadas por todo el mundo", escribe la cantante en su perfil.