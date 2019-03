Azealia Banks es arrestada por morder el pecho a un guardia de seguridad en una discoteca

En el distrito Meatpacking de Nueva York Azealia Banks acudió al club nocturno llamado 'Up & Down' donde no pasó nada desapercibida a juzgar por su actitud.



La rapera intentó acceder a la entrada de una fiesta privada que se celebraba en la planta inferior de la discoteca. Pero los guardias de seguridad no la reconocieron por lo que le prohibieron el acceso al local. Al no dejarla entrar Azealia emprendió una discusión con los guardias de seguridad, quienes le informaban de que tenía que subir al piso de arriba para que le diesen el sello para entrar. La artista, no contenta con esto, empezó a insultar a los guardias con comentarios racistas. Además escupió a la cara al portero y cuando intentaron reducirla para arrestarla, mordió el pecho de uno de ellos. Finalmente, la rapera fue arrestada.

Esta no es la primera vez que Azealia monta un pollo como este, parece que la palabra paciencia no va con ella y en noviembre ya protagonizó un numerito con otro guardia de seguridad que le impidió que activara la alarma de incendios de una discoteca. Parece que la cantante de '212' tiene una actitud irascible y no sabe comportarse fuera de casa. Por el momento ni la propia Azealia Banks ni sus representantes se han pronunciado al respecto.