Ayda Field reconoce públicamente que ha fingido orgasmos con su marido Robbie Williams

Ayda Field, de 37 años de edad, confesó a sus compañeras del programa 'Monday’s Loose Women', Jane Moore, Nadia Sawalha y Andrea McLean, que había fingido orgasmos varias veces en su vida, y no únicamente con su marido. Y esto revolucionó al cantante que estaba al lado del plató, y entró en directo para hablar con su mujer.

Robbie Williams y Ayda Field siempre han demostrado que su relación está basada en la confianza, en el amor y en la amistad que les une. Da gusto verles juntos y lo último que han vivido ha llenado de risas el plató del programa en el que colabora Ayda. Mientras hablaban sobre la posibilidad de que los hombres puedan fingir orgasmos, Field se sinceró y habló de sus experiencias sexuales: "Pobre Rob por lo que estoy a punto de decir. Creo que no me ofendería su me enterase de que Rob había fingido, porque he fingido antes. No estoy diciendo simplemente con Rob, solo en general".

Ante esta declaración, Robbie irrumpió en plató escandalizado y se dirigió a su mujer diciendo: "¿Usted ha estado fingiendo conmigo, Robbie Williams, estrella del pop, con 18 Brits?", y añadió: "Está bien querida, te amo". Y Ayda aprovechó para preguntar a su chico si él había fingido alguna vez, a lo que el cantante respondió: "Nunca. Tal vez podríamos practicar esta noche", propuesta que consiguió ruborizar a la colaboradora.

Las declaraciones de la pareja sobre su vida íntima estuvieron marcadas por un tono humorístico basado en el cariño, que terminó con un beso del cantante a su mujer, que acabó poniéndose colorada por la entrada inesperada de su marido en plató. Las risas inundaron el programa, y reinaron las bromas y el buen ambiente.