Avril Lavigne revela que sufre la enfermedad de Lyme, la extraña enfermedad provocada por una garrapata

El pasado otoño, Avril Lavigne anunciaba que se retiraba de los escenarios. ¿El motivo? Una extraña enfermedad que hasta ahora desconocíamos y por la que la cantante pedía a sus seguidores que rezaran por ella.

Ahora ha revelado a la revista People de qué se trataba: una extraña enfermedad llamada de Lyme, provocada por la mordedura de una garrapata que transmite una bacteria que afecta al sistema nervioso y cognitivio.

“Sentí a que no podía respirar, hablar, ni mover. Pensé que me estaba muriendo”, ha comentado Avril a la publicación. “Incluso estuve una semana sin ducharme, no podía ni mantenerme en pie, tenía que arrastrarme prácticamente para andar por mi casa”, asegura.

Ahora Lavigne afirma que está “al 80%” y que tiene claro que quiere centrarse en su carrera artística. Sea como sea, cuando finalmente se recupere podrá volver a la música tras casi un año de retiro.