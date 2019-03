Avril Lavigne desafía a Taylor Swift en Twitter por sus fans

Parece ser que Taylor Swift se mete en una pelea cada dos por tres en las redes sociales. Primero fue con Nicki Minaj, luego Miley Cyrus y ahora es Avril Lavigne quien se ha peleado con la princesa del country. Todo ha ocurrido por un 'me gusta' en Tumblr que la rubia ha puesto en unos comentarios de las fans de Avril, que alababa a las cantantes que eran cariñosos con sus fans, y Swift estaba entre ellas.

Pero a la canadiense no le ha sentado nada bien que la intérprete de 'Bad Blood' le diese a 'me gusta' a este comentario, ya que le ha parecido que eso supone comparar. Así que ni corta ni perezosa, Avril comentó en Twitter lo siguiente: "Comparar es juzgar y juzgar a una persona no nos define, define quien eres. Todos amamos a nuestros fans".

Pero claro, este comentario no se ha publicado solo, sino que la canadiense lo ha publicado con un montaje de ella junto a todos sus fans. La princesa del country aún no se ha pronunciado al respecto, pero seguro que no tarda en hacerlo.