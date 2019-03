Avril Lavigne se casa al estilo gótico con Chad Kroeger en un castillo medieval en Cannes

La cantante Avril Lavigne su chico, el lider de la banda de rock Nickelband, Chad Kroeger, se han casado en un bodorrio a lo grande. La pareja escogió un lugar de lo más idílico para darse el sí quiero: un castillo medieval llamado Chateau de la Napoule cerca de Cannes.

Desde hace unos días los rumores de boda entre Avril y su prometido estaban sonando con fuerza. Al final ha sido la emocionadísima novia quién los ha confirmado a través de su cuenta personal en Twitter: "Estoy tan emocionada de contaros que los rumores son ciertos... ¡Chad y yo nos casamos ayer!".

El novio, de lo más entregado, también quiso dedicar a su ya mujer unas palabras de lo más bonitas a través de la revista Hello donde afirmaba: "Me encanta dirigirme a ella como mi mujer y me hace sentir especial. Pone de manifiesto que la unión de dos personas que se quieren tanto que es algo digno de experimentar. Cada vez que veo nuestras alianzas me emociono, ya que me ayudarán a recordar este día tan destacado durante el resto de mi vida".

La decoración escogida para el evento fue de lo más oscura y siniestra al estilo gótico. A la boda acudieron 110 invitados que pudieron disfrutar del enlace llegando a alargarse la fiesta posterior hasta tres días. Avril asegura tambien a Hello que los preparativos eran algo excesivos pero no quería escatimar en gastos para el que iba a ser el día más feliz de su vida: “Nos esmeramos en decorar el castillo y en tener a punto todos los preparativos de unas vacaciones salvajes de tres días consecutivos. Es verdad que las celebraciones fueron algo excesivas pero tengo que admitir que me encanta todo eso, que disfruté mucho y que volvería a invertirlo todo otra vez en conseguir más momentos inolvidables como el que vivimos en Cannes".

Cómo no podía ser de otra forma Lavinge escogió un vestido de novia negro en tul diseñado por Monique Lhuillier siendo así fiel a su propio estilo hasta en el día de su boda. El novio también escogió este color para su traje de novio quedando así todo en sintonia. Nada que ver con su primera boda en la que la cantante se vistió de blanco...