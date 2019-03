Avril Lavigne cambia sus botas moteras por un tutú de cupcakes en el videoclip de 'Hello Kitty'

¡Avril Lavigne vuelve a sorprendernos! Esta vez la cantante se ha puesto muy infantil en su nuevo videoclip del single 'Hello Kitty', algo que no habíamos visto hasta el momento.

Avril cambia sus looks rockeros por un tutú rosa decorado con cupcakes, todo en un ambiente muy pasteloso. ¿Querrá transformarse de repente en una 'niña cursi' y abandonar el papel de malota que ha tenido hasta ahora?

Avril habló hace poco para DigitalSpy sobre este single y dijo: “‘Hello Kitty’ es algo totalmente interesante y estoy súper contenta de haberme lanzado con este tema. No tiene nada que ver a lo que he hecho antes y estoy deseando ver cómo funciona". No sabemos si el cambio habrá sido para mejor o para peor, pero si llama la atención, lo habrá conseguido.