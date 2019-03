Austin Mahone habla sobre su vida sentimental antes de la fama: "Nunca fui muy popular entre las chicas"

Austin Mahone se ha convertido en la sensación entre el público teen. Su música ha llegado a lo más alto de las listas de éxitos, y el atractivo joven triunfa allá por donde va, pero, a pesar de todo, su vida no siempre ha sido un camino de rosas. Así lo ha confesado en una entrevista que recientemente ha concedido a la revista Attitude, en la que ha hablado sinceramente de su vida antes de la fama.

"Se metían conmigo todo el tiempo. Nunca fui muy popular entre las chicas –eso vino con la fama-, y hubo momentos en los que me hicieron bulling. No hice nada al respecto, seguí tan tranquilo como siempre, algo que fue un error. Creo que todos deberíamos hablar con alguien que haya pasado ese tipo de situación. Me doy cuenta ahora, así que siempre trato de rodearme de gente buena y de amigos", ha confesado el joven a la publicación británica.

A pesar de todo, con la llegada de la fama y la popularidad la vida de este joven ha dado un giro de 180 grados, hasta el punto de haberse convertido en uno de los chicos más deseados del planeta. Además, ha reconocido que dedicarse a la música de manera profesional le ha ayudado a crecer profesional y personalmente, recorriendo un camino en el que siempre ha estado apoyado por su familia y sus amigos, quienes se han preocupado de mantenerle con los pies en la tierra.