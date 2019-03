Austin Mahone: "Cuando vi que Selena Gomez me había dejado de seguir, derramé una lágrima"

¡A Austin Mahone le ha dolido mucho que Selena Gomez también le haya dejado de seguir en Instagram! El joven cantante ha bromeado con la anécdota, diciendo que soltó una lágrima al enterarse. ¡Qué bromista!

Austin ha contado a Us Weekly que al enterarse de que Sele había dejado de seguir a Taylor Swift, y a Kendall y Kylie Jenner, él sintió curiosidad por si todavía le seguiría a él, pero se metió en su Instagram y vio que también era uno de los protas de ese famoso 'unfollow'. "Me metí para comprobarlo, y vi que ella ya no seguía a nadie, y yo... con una lágrima" ha bromeado el cantante.

No sabemos qué se le pasaría a Selena por la cabeza, pero parece que Mahone no se conforma, y piensa pedirle una explicación: "La próxima vez que la vea le voy a preguntar 'Oye, ¿por qué me dejas de seguir?'". ¿Qué respuesta le dará Sele?