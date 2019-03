Austin Mahone, el chico que se ‘rifan’ Selena Gomez y Taylor Swift

LO COMPARAN CON JUSTIN BIEBER

¿Aún no conoces a Austin Mahone? Pues no esperes más porque este chico está conquistando el mundo entero. Con tan sólo 17 añitos este ‘texano’ nacido en San Antonio ha triunfado con los vídeos virales de sus actuaciones. ¡Y no sólo eso! Sino que además ha sido telonero en la gira de Taylor Swift, con la que además colaborará próximamente, y durante los premios Billboard se lanzó a invitar a Selena Gomez a cenar, quién no se lo pensó dos veces y aceptó. ¿Será porque le recuerda a su ex, Justin Bieber?