Auryn estrena el videoclip de 'Electric', el primer single de su nuevo disco 'Ghost Town'

Queda muy poco para poder escuchar el último disco de Auryn. La boyband consolida su carrera profesional con el estreno de su quinto disco, que llevará el nombre de 'Ghost Town'. No será hasta el próximo 4 de diciembre cuando el álbum salga a la venta pero para que la espera sea más amena el grupo ha estrenado el videoclip de su primer single, 'Electric'.

En el vídeo vemos a todos sus componentes: David, Álvaro, Dani, Carlos y Blas muy guapos haciendo lo mejor que saben hacer, cantar. La canción es muy del estilo de la banda, en inglés y con un ritmo eléctrico. Y nunca mejor dicho, porque con este single Auryn nos va a poner a todos los pelos de punta y no sólo por escuchar sus melodiosas voces, sino porque la electricidad es la protagonista del vídeo.

Además, en 'Ghost Town' también podremos escuchar la canción donde los chicos de Auryn colaboran con la cantante Anastasia, tal y como ellos ya adelantaron y publicaron una imagen de todos los miembros del grupo con a la intérprete.