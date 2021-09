El atrevido cambio de look de Dani Martín que él mismo se ha hecho

Dani Martín predica con el ejemplo del título de su último disco, 'Lo Que Me Da La Gana', porque el cantante se ha cortado al pelo a sí mismo, sin miedo a las consecuencias que ello acarrea al no ser un profesional. El vocalista ha pasado por muchos looks diferentes, su pelo ha ido variando a lo largo de los años, su piel también se ha convertido en un lienzo para desatar su creatividad con sus tatuajes.

A sus 44 años se ha hecho un corte muy atrevido, casi parece el Dani más joven de hace unos años. Y es que el líder del exitoso grupo del pasado, 'El Canto Del Loco', tiende a ser muy nostálgico con su época de juventud. De hecho, lanzó una canción llamada 'Dieciocho', en la que rememora su carrera musical. Este nuevo estilismo en su cabello puede que este relacionado con el pasado pero a su vez con nuevos proyectos en su vida. El cantante ha compartido una foto en su Instagram en la que ha escrito: "Es que lo que viene merecía este corte de pelo… coming soon!!! Me lo he cortado yo, como cuando tenia 18 años! Estad atentos, que todo vuelve a empezar que todo viene de cero!", haciendo referencia a su tema 'Cero'.

Los comentarios no han tardado en llegar a la publicación de Dani. El presentador de televisión, Roberto Leal, que también es su amigo, ha comentado con humor: "A ver si me lo cortas a mí que parezco Búfalo Bill". Jandro, el mago y colaborador de 'El Hormiguero', también ha dejado un gracioso mensaje: "Cuidado Dani, que así empecé yo...", haciendo referencia a su alopecia. Por otro lado, sus followers también han querido dejar su opinión, algunos le han sugerido que visite la peluquería para retocarse porque no les convence el corte, mientras que otros aseguran que les recuerda al Dani del 'Canto Del Loco'.

El artista también ha subido otra foto mostrando la parte de atrás de su cabeza, junto a la que ha escrito: "La contraportada de la inmadurez de los 44 años. No es caspa, es resto de producto". Algunos de los comentarios más destacados han sido: "Te lo has cortado con la luz apagada no?" o "Pásate por la pelu y te lo arreglamos", y es que la parte de atrás se ve llena de trasquilones, pero parece que a Dani lo que realmente le importa no son las apariencias sino la ilusión de cortarse el pelo a sí mismo.

