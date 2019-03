Así suena la canción de Shakira junto a Nicky Jam

Shakira está imparable y todas sus últimas canciones están siendo unos auténticos exitazos. El noveno disco de la colombiana, 'El Dorado', está a la vuelta de la esquina pero antes que salga hemos podido escuchar un adelanto de su tema con Nicky Jam.

Este trozo de la canción que se llama 'Perro fiel' se ha escuchado gracias a la visita de la artista al programa 'Beats1' de Apple en el que la compañía lanzó un video promocional de 'El Dorado' con imágenes de los videoclips de 'Chantaje' y 'Deja Vu', pero sonando 'Perro Fiel'.

"Aquí estás... ya no puede detenerte", empieza diciendo Shakira. Y le sigue Nicky Jam, "Me confundes no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien". Para después responder Shak, "yo tengo miedo que me guste y que vaya a lo que sé".