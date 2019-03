Así responde Miley Cyrus a las críticas por su actuación en los MTV Video Music Awards 2013

Desde luego, no hay año en el que los MTV Video Music Awards no den de qué hablar. Y este año, los premios han tenido como estrella a Miley Cyrus que se ha convertido en el centro de todas las críticas.

La cantante y actriz interpretó su nuevo tema, ‘We can´t stop’, prácticamente en ropa interior y rodeada de peluches mientras se restregaba lascivamente contra Robin Thicke, que era el encargado de acompañarle durante la actuación. Miley no paró ni un segundo: sacó la lengua, practicó el twerking, meneó el culito y se mostró todo lo rebelde y provocativa que pudo.

Esto provocó diversas reacciones entre el público asistente: desde las caras boquiabiertas de Will Smith y sus hijos, hasta los mudos y asombrados One Direction. Eso sí, su show no dejó indiferente a nadie y mucho menos a las redes sociales que en seguida se encargaron de cebarse con ella.

Pero Cyrus, que no es chica de mantenerse en su sitio, ha querido responder a todos aquellos que la han censurado publicando unas imágenes en Twitter en la que podemos verla de espaldas mostrando dos sexys conjuntos. Pero en una de las instantáneas el escenario es un vestuario de chico y ella lleva un tanga negro encima de unos pantalones de ciclista blancos… ¿Qué trata de decir con esta foto?

Sea como sea, lo que está claro es que pese a todo, Miley está decidida a seguir llamando la atención a toda costa…