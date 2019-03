Así ha quedado el barrio de 'Despacito' después del huracán María

El videoclip de ‘Despacito’, el éxito mundial de Luis Fonsi y Daddy Yankee, hizo que Puerto Rico volviera a estar en el mapa turístico, y no sólo eso, sino que barrios olvidados como ‘La Perla’, donde se grabó el videoclip de la canción, volviera a cobrar protagonismo.

Pero tras el paso del huracán María la zona ha quedado totalmente devastada, de hecho el propio Luis Fonsi ha mostrado fotos del antes y el después. “Esto me rompe el corazón en tres pedazos. Nos vemos pronto Puerto Rico, we got your back. Nos vamos a levantar”.

El cantante ha intentado mandar ánimos a sus compatriotas a través de Twitter, así como a todas las familias que han sufrido la tragedia: “Mi mente solo piensa en las familias que lo han pedido todo. A reconstruir se ha dicho…”.