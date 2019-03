Así es Francia Raisa, la amiga que le ha donado un riñón a Selena Gomez

Selena Gomez confesaba compartiendo una instantánea en Instagram que había recibido un trasplante de riñón a causa de la enfermedad que padece (Lupus), una noticia que ha dejado a todos sus seguidores en shock. Afortunadamente, la cantante contaba con su mejor amiga, Francia Raisa, quien no dudó en ser la donante que la artista necesitaba para recuperarse.

En la imagen que la pareja de The Weeknd publicaba aparecen las dos amigas cogidas de la mano junto a un mensaje en el que Selena le dedica unas preciosas palabras de agradecimiento a la que considera su hermana. Tanto Selena como Francia han compartido en varias ocasiones imágenes de ambas en las que han presumido de la relación de amistad que la une desde hace ya muchos años.

Pero, ¿quién es Francia? Francia es una actriz estadounidense con raíces mexicanas y hondureñas que ya ha tenido algún que otro papel en películas como 'Bring It On: All or Nothing' o en el videoclip de 'Everybody Know' de Dustin Tavella.

Si echamos un vistazo al Instagram de la bestie de Selena, hay varias instantáneas junto a las cantante acompañadas de mensajes llenos de amor: "Feliz cumpleaños a mi hermana", le decía por su cumpleaños. Francia por su parte, también ha querido agradecerle a Selena todo lo que ha hecho por ella, por consolarla y por estar ahí siempre.