Así es la cantante Sia cuando se quita la peluca y en bikini

En una entrevista con James Corden, en el Carpool Karaoke , confesó que: " Pensé que el misterio era justo lo que le faltaba a la música pop de ahora. Solo me pongo la peluca en público, quiero mantener algo mi privacidad ". Por eso ni si quiera en sus videoclips aparece ella, sino una joven bailarina que es casi tan famosa como Sia.

Parece que en el pasado, la de 40 años tuvo problemas con el alcohol y las drogas , algo que le llevó a pensar que quería cambiar de vida y, por ende, que no solo compondría canciones como 'Diamonds' para otros artistas como Rihanna , sino que haría su propia música pero desde el misterio.

Aunque se trata de unas imágenes robadas , es la primera vez que los fans de la intérprete de 'She Wolf (Falling To Pieces)' pueden ver a la australiana completamente natural, sin ningún tipo de excéntrico disfraz y sin la peluca que -la mayoría de las veces- mantiene oculto su rostro.

" Tras mucho pensar y muchas consideraciones, hemos tomado la decisión de separarnos como pareja ", empezaba diciendo la que ha formado varios dúos junto al Dj David Guetta en un comunicado que envió a la revista People . " Seguiremos siendo amigos cercanos. No haremos más comentarios ", sentenció.

