Así es la auténtica ‘Violetta’, Martina Stoessel, el nuevo fenómeno musical que triunfa en España

Un auténtico revuelo se ha formado estos días en nuestro país y es que Martina Stoessel está aquí. ¿Qué aún no te suena su nombre? Pues si te hablamos de ‘Violetta’ seguro que te suena muchísimo más porque es el fenómeno Disney que ya triunfa a lo largo y ancho de este mundo.

La argentina se encuentra de gira en España dispuesta a revolucionar a su miles de fans ‘made in Spain’. Por el momento, ya ha pasado por Barcelona y Bilbao, pero aún le quedan por visitar muchas ciudades más. Y es que esta chica de 16 años es pura energía y ya desde pequeña estaba destinada a triunfar: su padre es un conocido productor de televisión y comenzó pronto con clases de canto, baile e interpretación.

Por eso Martina, pese a su corta edad, se mueve como pez en el agua en el mundillo celebrity. Ya triunfa Latinoamérica, España, Francia e Italia, y ahora está a punto de lanzarse al resto de Europa, Oriente Medio y África. Por el momento, en tan sólo dos semanas ofrecerá 22 conciertos, ¡una locura!

A través de las redes sociales podemos ver que lo pasa en grande, que le encanta ir a la última, que es súper amiga de sus amigos y compañeros de serie y que, además, está loquita por su chico, Peter Lanzini, siete años mayor que ella. “Él me apoya, me cuida y me enseña”, ha confesado la joven actriz y cantante. ¡Menuda suerte!