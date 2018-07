Asesinan con varios disparos a la cantante Christina Grimmie a la salida de su concierto

Armado con dos pistolas, el individuo se acercó a la cantante Christina Grimmie, de 22 años de edad, cuando estaba firmando autógrafos a la salida de un concierto el viernes por la noche y le descerrajó varios disparos, según ha contado Wanda Ford, portavoz de la Policía de Orlando.

Tras abatir a la cantante, el hombre fue bloqueado por el hermano de Grimmie y se disparó a sí mismo. La cantante había terminado minutos antes su concierto en el teatro The Plaza Live junto con la banda Before You Exit.

Grimmie fue trasladada de urgencia un hospital en estado crítico y horas después ha fallecido. "Con gran dolor del corazón podemos confirmar que Christina ha fallecido y se ha ido con el Señor", ha anunciado su representante, Heather Weiss, en un comunicado.

"Fue tiroteada en su concierto en Orlando y, desafortunadamente, no ha sobrevivido a las heridas de los disparos. Pedimos en este momento que se respete la privacidad de su familia y amigos en este momento de duelo", ha señalado.

Antes de su asesinato, la cantante difundió un vídeo en redes sociales animando a sus seguidores a acudir al concierto. Entre 60 y 100 personas asistieron al concierto y se desconoce cómo un hombre pudo entrar en el recinto armado y si se inspeccionaba a los asistentes. "No sabemos si solo era un seguidor loco que la seguía en Twitter y redes sociales", ha dicho Ward.