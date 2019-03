Aseguran que el novio de Jennifer López, Casper Smart, es gay

UN EX COMPAÑERO DEL BAILARÍN LO HACE PÚBLICO

¡Menudo disgusto debe tener Jennifer López! resulta que ahora aparece un ex compañero de su chico, el bailarín Joshua Lee Ayers, y asegura que el 'toyboy' de JLo no está con ella por amor, sino por interés puro y duro. Pero eso no es lo peor, el susodicho afirma que Casper Smart nunca podría estar enamorado de la cantante... ¡porque es gay!