Los artistas internacionales piden conciertos más seguros tras el atentado de Manchester

Ya en el 2015 también hubo un atentado durante el concierto de los ‘Eagles of the Death Metal’ en la sala Bataclan en París . Pero en esta ocasión el impacto ha sido mayor ya que Ariana es una artista internacional que mueve a legiones de fans adolescentes. La cantante se ha mostrado rota de dolor y ha suspendido indefinidamente su gira ya que no pasa ahora por su mejor momento anímico.

Miley Cyrus hacía una publicación en su Instagram en una imagen en la que aparecía abrazada a Ariana: "Me gustaría darle a mi amiga Ariana Grande un gran abrazo ahora... te quiero, te quiero, te quiero... siento mucho que tengas que ser parte de tan trágico evento. ¡Mis más sinceras condolencias a cualquiera afectado por este ataque horrible! Todo lo que puedo hacer es mandar mucha esperanza y paz. ¡Esto debe terminar! No más guerra... no más vidas inocentes arrebatadas" .

every musician feels sick & responsible tonight—shows should be safe for you. truly a worst nightmare. sending love to manchester & ari