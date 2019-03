Ariana Grande sorprende imitando a Shakira, Rihanna o Briyney Spears

Ya sabíamos que Ariana Grande tiene unas facultades vocales impresionantes, pero es que la cantante no solo canta temas suyos de una manera increíble es que es capaz de recrear la voz de grandes de la música a la perfección.

Hace unos meses demostró estas dotes interpretativas en el programa de Jimmy Fallon, pero ahora lo ha vuelto a hacer de una manera mucho más profesional en el programa 'Saturday Night Live'.

Así, la diva de 22 años sacó lo mejor de sí misma y una vis cómica que desconocíamos para interpretar temas tan míticos como I will always love you de Whitney Houston, Baby One More Time de Britney Spears o el nuevo tema de Rihanna, Work.