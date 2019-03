Ariana Grande se resbala al pisar la orina de su perra y se rompe tres dedos

Menudo susto nos hemos llevado al enterarnos que la joven artista Ariana Grande ha sufrido un importante accidente este fin de semana. La cantante ha sufrido una aparatosa caída al resbalarse con la orina de su perrita Ophelia.

Ha sido a través de su cuenta personal de Instagram donde la cantante ha querido informar a todos sus fans del incidente que sufrió: "Anoche organicé una fiesta en mi casa con todos mis amigos y, en un momento dado, perdí el equilibrio por culpa del charco de orina que Ophelia había dejado en el centro del salón. Acabé golpeándome contra un muro y al caer me rompí tres dedos del pie. Espero que tú también hayas tenido un buen fin de semana".

Pero aunque la caída ha hecho que Ariana se haya roto tres dedos, esto no le quitó las ganas de seguir adelante con el tatuaje que la artista quería hacerse en su cuerpo a la vez que unos amigos durante la fiesta que estaba celebrando en su casa.

"Más allá del dolor que siento, puedo decir que he disfrutado de uno de los mejores momentos de mi vida. Durante la fiesta, varios de mis amigos y yo decidimos hacernos varios tatuajes a la vez. Para mí no fue el primero, pero muchos de ellos se estrenaron esa noche. Todavía no están terminados, pero fue una gran experiencia que nos unió mucho", confesó poco después la artista, quien solo esperó unos minutos antes de revelar a sus fans el significado de su tatuaje. Y es que Ariana es una fanática de los tattoos.