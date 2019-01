Ariana Grande rechaza a la reina Isabell II

Casi dos años han pasado del terrible atentado de Manchester tras un concierto de Ariana Grande que contó con 100 heridos y la pérdida de 22 personas, entre los que se encontraban niños y adolescentes.

Tras este horrible incidente, la cantante de 25 años, ha sacado su lado más solidario y sensible. Organizó conciertos benéficos, acudió al hospital para acompañar a las víctimas y hasta compuso una canción que llama, 'No Tears Left To Cry', (No quedan lágrimas para llorar).

Todas estas acciones han hecho que la reina Isabell II le ofrezca el título de Dama del Imperio Británico, pero que ella, aunque se ha sentido muy halagada, ha rechazado, ya que no se siente preparada para ello y por respeto a los familiares de esas 22 víctimas.

“Ariana estaba alagada, pero aún es muy pronto”, confirma una fuente cercana a la artista al periódico británico The Sun. “Ella explicó que al igual que muchos de los familiares de las víctimas, aún está de duelo, y que teme que algunos afectados interpreten como insensible”, añade. El Comité le escribió pero ella educadamente respondió que no. “Ella explicó que no era el momento adecuado para aceptarlo”, asegura la fuente.