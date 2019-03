Ariana Grande le rechaza un beso a Big Sean sobre el escenario durante una actuación

Este fin de semana se celebraba el KIIS FM Jingle Ball 2014, un espectacular show en el que actuaron artistas de la talla de Demi Lovato y Taylor Swift y en el que no podía faltar Ariana Grande, que subió al escenario hasta en cuatro ocasiones para interpretar éxitos como 'Bang Bang', 'Love Me Harder' o su nuevo single navideño 'Santa Tell Me'.

Pero la actuación estrella de la noche fue la que protagonizó con su novio, Big Sean, donde pudimos ver la química que hay entre ellos y lo bien que se mueven en el escenario. Y es que a pesar de que no es la primera vez que les vemos interpretando 'Best Mistake', en esta ocasión les hemos visto más juntitos que nunca e incluso el rapero intentó dar un beso a su chica que retiró la cara lo más disimuladamente posible.

Lo que está claro es que hacen una pareja de lo más mona y que incluso se ponen de acuerdo a la hora de vestir. Si aún no has visto la actuación... ¡Dale al play, no tiene desperdicio!