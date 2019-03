Ariana Grande se pone diva con la prensa durante la promoción de su nuevo disco 'My Everything'

DURANTE SU VISITA EN AUSTRALIA

Menudo numerito ha montado Ariana Grande en Australia. La cantante, que se encuentra en plena promoción de su disco 'My Everything', se ha comportado como una auténtica diva y ha convertido su encuentro con la prensa en una auténtica carrera de obstáculos en el que volvió locos a todos los periodistas. Y es que después de tanta petición y exigencia no nos extraña que los autralianos ya no quieran saber nada de ella y hayan cancelado la promoción de su disco.