Ariana Grande podría estar pensando en boda junto a Big Sean: "Ensayo de la luna de miel"

¿SERÁ ESTA UNA DECLARACIÓN EN CLAVE?

Ariana Grande y Big Sean demuestran cada día lo enamorados que están, y es que sólo hizo falta verles durante los premios Grammy, donde la pareja no se separó ni un minuto. Pero esto no es todo, después de tantos mimos y tanto beso, la cantante ha publicado en su Twitter: "Ensayo de la luna de miel", pero no os alarméis que de momento no hay boda, 'Luna de miel' es la nueva gira de la cantante, pero con ese tuit parece que Ariana ha dejado un mensaje en clave en las redes sociales. Lo cierto es que todo su proyecto gira en torno a su amor con Big Sean, así que no es de extrañar que estos dos tortolitos deseen que su 'luna de miel' se haga realidad.