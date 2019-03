Ariana Grande pide consejo a Miley Cyrus: "Tengo el corazón roto y me siento mal"

Después de las últimas noticias relacionadas con Ariana Grande y sus comportamientos de diva, parece ser que la cantante no está pasando por uno de sus mejores momentos personales y por ello ha decidido apoyarse en sus familiares y amigos más cercanos.

Según el diario Daily Mirror, la intérprete de 'Problem' decidió recurrir a su amiga Miley Cyrus para que le diese algún consejo que le ayudase en estos momentos tan duros: “Estaba enfadada y me puse en contacto con Miley. Le dije: ‘Miley, estoy muy triste, ¿qué puedo hacer? Lo que están diciendo de mí no es verdad. Tengo el corazón roto y me siento mal’. Y ella me contestó: ‘No hagas caso a nada de lo que digan. Solo disfruta. Has sido bendecida, tienes una familia y unos amigos que te quieren, tus fans te quieren y saben lo que es verdad y lo que no lo es. Esto pasará y mañana hablarán de cualquier otra cosa’. Ella vive para amar a los demás y yo también. Tiene un interior precioso y consiguió hacerme sentir mucho mejor”.

Quien se habría imaginado que la controvertida Miley iba a ser la más indicada para darle consejos a su compañera pero parece ser que sus sabias palabras han ayudado mucho a Ariana que concluía diciendo: “Si hay a una chica que trabaja duro y tiene éxito, que no se detiene a pesar de haber alcanzado sus objetivos, que es dura y tiene sueños por los cuales lucha día a día, entonces se la cataloga de diva. Pero si es un hombre quien hace eso lo que se dice es que es un empresario de éxito y una persona increíble”.