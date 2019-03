Ariana Grande odia la Navidad: "Me repele Papá Noel"

LE HAN ROTO EL CORAZÓN POR ESTAS FECHAS

¡Ariana Grande odia a Papá Noel! Sí, sí, la cantante ha confesado al portal Daily Star que Santa Claus le da repelús. Y es que aunque Ariana no para de promocionar su tema navideño, 'Santa Tell Me', la estrella no tiene mucho espíritu navideño que digamos... Según confiesa la cantante, por estas fechas le han roto varias veces el corazón. ¿Conseguirá Big Sean que Ari vuelva a creer en la Navidad?